تواجد السفير أحمد يوسف ، نائب القنصل المصري بالسعودية ، وبصحبته احمد عمر عضو البعثة المصرية بالقنصلية ، وعبد العظيم حسن المستشار القانوني للقنصلية و محمد حسين ممثل الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في فندق إقامة بعثة الزمالك لكرة اليد المشاركة في مونديال كاس العالم للأندية للاطمئنان علي البعثة وتذليل أي صعوبات بالسعودية. للقنصلية و محمد حسين ممثل الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في فندق إقامة بعثة الزمالك لكرة اليد المشاركة في مونديال كاس العالم للأندية للاطمئنان علي البعثة وتذليل أي صعوبات بالسعودية. واجرى السفير دكتور إيهاب عبدالحميد ، القنصل العام بالرياض مكالمة هاتفية بالدكتورة شريفة الفار رئيسة البعثة للاطمئنان علي البعثة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري بالسعودية يطمئن على بعثة كوماندوز الزمالك ونائبه يزور الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.