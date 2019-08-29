تواجد السفير أحمد يوسف ، نائب القنصل المصري بالسعودية ، وبصحبته احمد عمر عضو البعثة المصرية بالقنصلية ، وعبد العظيم حسن المستشار القانونيللقنصلية و محمد حسين ممثل الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في فندق إقامة بعثة الزمالك لكرة اليد المشاركة في مونديال كاس العالم للأندية للاطمئنان علي البعثة وتذليل أي صعوبات بالسعودية.
واجرى السفير دكتور إيهاب عبدالحميد ، القنصل العام بالرياض مكالمة هاتفية بالدكتورة شريفة الفار رئيسة البعثة للاطمئنان علي البعثة
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري بالسعودية يطمئن على بعثة كوماندوز الزمالك ونائبه يزور الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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