إريكسن يَتمنع على إدارة توتنهام في محاولة أخيرة للخلاص

على الرغم من إغلاق نافذة سوق الانتقالات في إنجلترا، ولكن لا يزال هناك الكثير من الشائعات التي تتطاير هنا وهناك؛ لأن اللاعبين ما زالوا قادرين على مغادرة الجزيرة البريطانية إلى دوريات أوروبية أخرى.

لن تغلق نوافذ الانتقالات في: “إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا” حتى 2 سبتمبر، مما يعني أن أندية الدوري االإنجليزي الممتاز ستنتظر بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانت أي من الأندية المشاركة في هذه الدوريات ستتحرك من أجل ضم لاعبي فريقها.

أحد هؤلاء الذين لا يزال مستقبلهم غير واضح هو الدولي الدنماركي “كريستيان إريكسن” الذي رفض حتى الآن التوقيع على عقد جديد مع توتنهام، وصرح بأن الوقت قد حان لـ”تحد جديد”.

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وزادت التكهنات حول مستقبل “إريكسن” عندما شارك في مباراة الفريق الأخيرة ضد نيوكاسل من على مقاعد البدلاء، وهذا إن دل على شىء، فإنما يدل على محاولة المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” أن يجعل فريقه يتعود على اللعب دون النجم الدنماركي.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لا يرغب توقيع عقد جديد في شمال لندن من أجل ضمان الانتقال إلى الدوري الإسباني.

إذا لم يغادر إريكسن قبل الموعد النهائي، وظل الوضع كما هو، فسيكون قادرًا على التحدث مع أندية أخرى في يناير 2020 حول الانتقال بداية من موسم 2021/2020.