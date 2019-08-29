وعد توخيل يُقنع بطل ريال مدريد بالسفر إلى باريس

أعطى بطل ريال مدريد في سنوات ما بعد إيكر كاسياس، الحارس الدولي الكوستاريكي “كيلور نافاس”، موافقته على الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان، والسفر إلى العاصمة الفرنسية خلال الساعات القليلة القادمة، بعد حصوله على وعد واضح من مدرب الفريق “توماس توخيل” للعب الأدوار الأولى خلال موسم 2020/2019.

ويتمتع كيلور نافاس بخبرات واسعة على الصعيد القاري، حيث ساهم بصورة ملموسة في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وأكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية، مساء اليوم الاربعاء، أن كيلور نافاس وافق على الانتقال إلى النادي الباريسي، إذ من المنتظر أن يلعب أساسيًا تحت إشراف توخيل.

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وأشارت التقارير ذاتها إلى أن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة أصبحت جد متقدمة بعد توقفها في بداية شهر يونيه الماضي لعدم موافقة الريال على البيع نظير 20 مليون يورو.

وتوقع المصدر ذاته سفر الحارس الكوستاريكي صوب العاصمة الفرنسية باريس في الأيام القليلة المقبلة إن لم يكن في الساعات القادمة.

يذكر أن الحارس كيلور نافاس قد خسر مركزه لصالح البلجيكي تيبو كورتوا بقرار من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.