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سان جيرمان يُبلغ برشلونة برده النهائي

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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بعد مُرور أزيد من 24 ساعة عن الاجتماع الذي دار بين بعثة وإداريي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بخصوص صفقة النجم البرازيلي جُونيور وإمكانية عودته إلى “الكامب نو” في الميركاتو الصيفي الحالي.

أكدت قناة “آر إم سي” عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد أبلغت نظيرتها في برشلونة بالرد النهائي حول العرض المُقدم من طرف إدارة البلوغرانا.

نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان (صور: Getty)

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الباريسي قد رفضت العرض النهائي لنادي برشلونة، نظرا لعدم مُوافقته لرغبات ومطالب فريق عاصمة الأنوار، إذ ترغب إدارة ناصر الخليفي الحصول على المال فقط للسماح لنيمار بالرحيل، ولن يتم التفريط فيه بقيمة أقل من 222 مليون يورو.

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وكان نادي برشلونة قد وضع على طاولة المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، عرضا أقحموا فيه الكرواتي إيفان راكيتيتش، إضافة إلى إعارة بطل العالم عثمان ديمبيلي لمدة موسم واحد، ناهيك عن قيمة مالية تصل إلى 130 مليون يورو.

وتناقلت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية أن كلا من ديمبيلي وراكيتيتش رفضا جُملة وتفصيلا الدخول في الصفقة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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