سان جيرمان يُبلغ برشلونة برده النهائي

بعد مُرور أزيد من 24 ساعة عن الاجتماع الذي دار بين بعثة برشلونة وإداريي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بخصوص صفقة النجم البرازيلي نيمار جُونيور وإمكانية عودته إلى “الكامب نو” في الميركاتو الصيفي الحالي.

أكدت قناة “آر إم سي” عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد أبلغت نظيرتها في برشلونة بالرد النهائي حول العرض المُقدم من طرف إدارة البلوغرانا.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الباريسي قد رفضت العرض النهائي لنادي برشلونة، نظرا لعدم مُوافقته لرغبات ومطالب فريق عاصمة الأنوار، إذ ترغب إدارة ناصر الخليفي الحصول على المال فقط للسماح لنيمار بالرحيل، ولن يتم التفريط فيه بقيمة أقل من 222 مليون يورو.

اعلان

Advertisements

وكان نادي برشلونة قد وضع على طاولة المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، عرضا أقحموا فيه الكرواتي إيفان راكيتيتش، إضافة إلى إعارة بطل العالم عثمان ديمبيلي لمدة موسم واحد، ناهيك عن قيمة مالية تصل إلى 130 مليون يورو.

وتناقلت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية أن كلا من ديمبيلي وراكيتيتش رفضا جُملة وتفصيلا الدخول في الصفقة.