رياضة | ليس نيمار.. صفقة تبادلية نارية بين باريس وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس نيمار.. صفقة تبادلية نارية بين باريس وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة صفقة تبادلية بين ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد وذلك قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي شهدت مفاوضات ثلاثية بين الريال وبرشلونة وباريس على البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ولا تزال قضية نيمار هي اللافتة للرأي العام الرياضي في الوقت الحالي فقد قدم نادي برشلونة عرضاً بقيمة 170 مليون بالإضافة إلى عرض اثنين من اللاعبين لوضعهما ضمن عملية نقل البرازيلي مجدداً إلى كامب نو.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى نادي ريال مدريد بات يراقب وضع نيمار من بعيد في ظل رفض زين الدين زيدان قدوم البرازيلي وإبلاغ رئيس النادي فلورنتينو بيريز بضرورة ضم بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد. وظهرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن اقتراب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من الرحيل عن صفوف ريال مدريد والانضمام إلى باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي. Advertisements وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أمس الأربعاء أن عقد الكوستاريكي كيلور نافاس مع باريس سان جيرمان سيكون لمدة 3 مواسم مقبلة وسيتقاضى راتباً أعلى من راتبه مع ريال مدريد. وانخفض أسهم نافاس في ريال مدريد منذ الموسم الماضي ومع قدوم لبلجيكي كيلور نافاس الذي بات الحارس الأول في ريال مدريد حيث اعتمد عليه مدربي الملكي بالموسم الماضي لوبيتيجي وسانتياجو سولاري وحتى زين الدين زيدان. بينما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية صباح اليوم الخميس عبر غلافها أن هناك صفقة تبادلية بين الحراس حيث سيكون أريولا مقابل كيلور، فناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتفاوضان على تبادل الحراس.. والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي ورودريجو من سانتوس وفيرلاند ميندي ظهير ليون بالإضافة إلى إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغابي. ويسعى فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد لحسم التعاقد مع بول بوجبا الذي يعد التوقيع الاستراتيجي في النادي حال حدوثه كما أن الفريق يحتاج لخدماته كثيرا في الفترة المقبلة بعد هبوط مستوى لاعبي خط الوسط بشكل ملحوظ.

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