رياضة | على طريقة برشلونة ونيمار.. ريال مدريد يقدم عرضه الأخير لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة برشلونة ونيمار.. ريال مدريد يقدم عرضه الأخير لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز ضغطه على إدارة مانشستر يونايتد على أمل الحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي يتبقى على إغلاقها ساعات قليلة.

وتشير تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يفضل التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يوناتيد على فكرة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان والذي ينافس من أجله برشلونة هذا الصيف.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد أبلغ فلورنتينو بيريز بضرورة التعاقد مع بوجبا لتدعيم خط الوسط الذي يعاني كثيراً في ظل انخفاض مستوى لوكا مودريتش.

وتحاول إدارة ريال مدريد إغلاق الصفقة عذا الصيف لحاجة الفريق الكروي لمجهودات بوجبا الذي يعيش أفضل حالاته الفنية مع مانشستر يونايتد تحت قيادة الاسكتلندي أولي جونار سولشاير.

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وقال إدواردو إندا، مدير صحيفة "OK Diario" الإسبانية أن نادي ريال مدريد سيقدم عرضاً نهائياً من أجل بول بوجبا، وستقوم المجموعة التي يقودها فلورنتينو بيريز من أجل تقديم عرضها النهائي والأخير من أجل اللاعب الفرنسي، والمُهمة سوف تكون صعبة ولكن أعضاء النادي سوف يحاولون حتى نهاية سوق الإنتقالات، وكل شيء مُمكن.

ويعد توقيع بوجبا مهم للغاية بالنسبة للفرنسي زيدان خاصةً مع الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم وإصابة النجم الشاب ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي.

ويعتبر مركز خط الوسط صداع بالنسبة لزيدان بعد انخفاض مستوى اللاعبين لوكا مودريتش وكاسميرو وتوني كروس الذي جدد عقده مع النادي الملكي ليستمر بعد شائعات اقترابه من الرحيل.

ويفضل زين الدين زيدان التعاقد مع بوجبا وليس نيمار الذي أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف باريس والعودة للكامب نو مجدداً واللعب بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع عدد من الصفقات مثل الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي ورودريجو من سانتوس وفيرلاند ميندي ظهير ليون وإيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي.