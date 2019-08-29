رياضة | حقيقة رفض باريس لعرض برشلونة الأخير لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رفض باريس لعرض برشلونة الأخير لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية، عن موقف باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي تجاه العرض النهائي المقدم من برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف.

ذكرت قناة "RMC" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان قد رد على العرض الأخير المقدم من برشلونة من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك قبل ساعت قليلة جداً من إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مسؤولو نادي برشلونة قد عقدوا جلسة مع نظرائهم في باريس سان جيرمان من أجل الاتفلق على تفاصيل ضم نيمار إلى كامب نو مجدداً بعدما أبدى رفضه اباستمرار في النادي الفرنسي.

وكذب صحيفة "ليكيب" الفرنسية خبر قناة RMC وتقول أن باريس سان جيرمان لم يرد على البارسا بعد في العرض الأخير حتى الآن وينتظر أن يتم الرد خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقف اللاعب.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة قد عرض على باريس ضم اللاعب البرازيلي مقابل دفع مبلغ 170 مليون يورو بالإضافة إلى الثنائي عثمان ديمبلي جناح الفريق وأرتور فيدال.

وفي السياق ذاته؛ كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مساء أمس الأربعاء، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان قد بدأ حزم حقائبه من أجل السفر إلى برشلونة حيث ينتظر فقط وصول الناديين لاتفاق.

وكان البرازيلي نيمار قد انتقل إلى نادي برشلونة في 1 يوليو 2013 واستمر مع النادي الكتالوني حتى 3 أغسطس 2017 حيثُ لعب حسب موقع ترانسفير ماركت، 186 مباراة بمختلف المسابقات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.

وانتقل البرازيلي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في أغلى توقيع في العالم.

وشهدت الأيام الماضية ابتعاد نادي ريال مدريد عن المفاوضات مع نيمار ويبدو أن رغبة اللاعب هي من حسمت الأمر وقربته من برشلونة وفي المقابل ابتعد الريال ويوفنتوس الإيطالي الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب ولكن بدون جدية.