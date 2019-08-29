رياضة | لافتات تطالب نجم مانشستر يونايتد بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافتات تطالب نجم مانشستر يونايتد بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ظهور لافتات ضد الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على لافتة خارج المدينة الرياضية للفريق الإنجليزي وطالبته بالرحيل عن النادي.



وذكرت التقارير أن اللافتات كُتب عليها رسالة تقول (ارحل يا بوجبا) وطالبت المشجعين بعدم إيقاف اللاعبين من أجل الحصول على توقعاتهم أو صورهم عقب خروجهم من المدينة الرياضية.



وأشارت التقارير إلى أن هذه الواقعة تأتي عقب الإساءات التي تعرض لها بوجبا بعد أهداره لركلة جزاء أمام وولفرهامبتون مما حرم المان يونايتد من الفوز بالمباراة.

ونوهت التقارير إلى أن بوجبا رد في وقتها على الإهانات العنصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قال فيها :" أسلافي عانوا كي يصبح جيلي حرا في هذا العصر، كل من يوجه لي هذه الإساءات جاهل".

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وألمحت التقارير أن بوجبا من أكثر الأسماء التي ترددت في الميركاتو الحالي وأكدت تقارير صحفية أخرى اقترابه من ريال مدريد أو يوفنتوس بعد أن أعلن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأوضحت التقارير أنه لم تظهر حتى الآن أنباء حول رحيله على الرغم من تبقي أيام قليلة على نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وصرح ماتياس بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء لشبكة سكاي سبورتس أنه يمكن أن يلعب مع شقيقه في نفس الدولة هذا الموسم، حيث تعاقد ماتياس بوجبا مع نادي ماتشينجو الإسباني خلال هذا الموسم في صفقة انتقال حر قادماً من فريق تور الفرنسي