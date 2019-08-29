رياضة | تفاصيل عرض برشلونة الأخير لضم نيمار.. ثلاثي الفريق + 130 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض برشلونة الأخير لضم نيمار.. ثلاثي الفريق + 130 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صحيفة الموندو ديبورتيفو كشف الإعلامي ايدو بولو عن العرض الاخير الذي قدمه نادي برشلونة من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور.

وتناولت الصحيفة ان العرض المقدم من نادي برشلونة هو 130 مليون يورو بالاضافة الى الاستغناء عن راكيتيش ‏وتوديبو ‏واعارة ديمبلي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة الإسباني حسم موقفه من الدخول في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت لصحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن راكيتيتش منح موافقته على الإنضمام إلى باريس سان جيرمان بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن موافقة راكيتيتش جاءت بعد علمه بمدى إعجاب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان به.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان سبق لع وأن طلب ضم راكيتيتش وحدد برشلونة سعره بـ 80 مليون يورو إلا أن قيمة النجم الكرواتي حاليًا تبلغ 50 مليونًا فقط.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن رد برشلونة الأخير لضم نيمار كان يشمل الاستغناء عن راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.

وألمحت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.