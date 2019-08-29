شكرا لقرائتكم خبر عن أوروغوياني أو أوكراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

كشفت مصادر "الخليج 365" الملفات المطروحة أمام إدارة النادي الأهلي بشأن التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلا عن الصربي اليكسيتش الذي تم الاستغناء عن خدماته أخيرا.

إذ تؤكد المصادر أن المفاوض الأهلاوي وضع اسم اللاعب الأوروغوياني جاستون راميريز هدفا رئيسيا للتعاقد معه. وتسابق إدارة النادي الزمن للحصول على موافقة ناديه سامبدوريا الإيطالي، الذي اشترط نحو 6 ملايين يورو من أجل التخلي عنه.

وفي السياق ذاته، وضعت الإدارة الأهلاوية اللاعب الأوكراني يافين كونوبليانكا خيارا ثانيا في سلسلة مفاوضاتها، إذ تلقت موافقة مبدئية من ناديه ووكلائه للانتقال إلى الأهلي.

فيما دخلت فكرة التعاقد مع لاعب خط وسط منتخب الجزائر يوسف البلايلي نفقا مظلما، عقب دخول نادي النصر في الصفقة وارتفاع قيمتها المالية.