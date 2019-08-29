شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم والفيحاء وضمك والعدالة في «مهمة تعويض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تنطلق مساء اليوم (الخميس) لقاءات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين متكافئين، إذ يستضيف فريق العدالة نظيره فريق ضمك على استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة 6:45م، وفي اللقاء الآخر يحل الحزم ضيفاً على الفيحاء عند الساعة 8:20م على ملعب استاد مدينة المجمعة الرياضية.

العدالة ومواصلة التألق

يدخل فريق العدالة هذا اللقاء وهو يملك نقطة واحدة بعد الافتتاحية الرائعة للفريق في أول لقاءاته في دوري المحترفين، إذ خرج بالتعادل أمام فريق الأهلي بهدف لكل منهما، ورغم تقدم الأهلي بالنتيجة إلا أن فريق العدالة تمكن من العودة للمباراة في دقائقها الأخيرة وإدارك التعادل. ويبرز في الفريق هدافه اليو سيسي وحارسه التونسي أيمن المثلوثي ومواطنه يوسف الفوزاعي.

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أما فريق ضمك، فإنه يدخل اللقاء بحثا عن أول نقاطه في الدوري بعد خسارته في الجولة الأولى أمام حامل اللقب بهدفين دون مقابل. ويسعى الفريق لانطلاقة قوية من خلال لقاء الليلة، لا سيما أنه يملك لاعبين قادرين على الخروج بنتيجة المباراة يتقدمهم المهاجم المغربي محسن ياجور والمدافع البرتغالي جورجي فليبي والحارس الجزائري شمس الدين رحماني.

الفيحاء والحزم لنسيان الماضي

يطمح فريقا الفيحاء والحزم لتحقيق الفوز في لقاء الليلة بحثاً عن انطلاقة جديدة في موسم جديد بعد أن كانا قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الأولى. يدخل فريق الفيحاء صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء وهو يملك نقطة وحيدة بعد تعادله السلبي مع جاره الفيصلي، ويعتمد الفريق على ثلاثي المقدمة الأجنبي روني فرنانديز وصامويل كوامي وارسينيو مارتينز.

أما فريق الحزم فيدخل هذا اللقاء وهو يملك ذات الرصيد (نقطة واحدة) بعد تعادله مع فريق التعاون بهدف لكل منهما. ويعتمد مدرب الفريق دانيال ايسايلا على لاعب المواليد المهاجم يوسف عمر في الهجوم ومن خلفه الثلاثي منصور حمزي وحسن الحبيب وابراهيما تانديا.