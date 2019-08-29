شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يواصل انتصاراته في «الأولى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية انتصاراته، إثر فوزه على نظيره التقدم بـ3 أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق القدساوي بعد تغلبه على فريق الأنصار في الجولة الأولى من الدوري. ويسعى القدساويون لمواصلة هذه الانتصارات خلال الجولات القادمة والعودة سريعا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهته، أبدى رئيس نادي القادسية مساعد الزامل سعادته بعد الفوز الذي حققه فريقه أمام نظيره التقدم بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن هذا الفوز جاء نتيجة عمل مثمر خلال الفترة الماضية. وقال: أشكر المدرب واللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه طوال المباراة، مؤكدا أن المشوار لا يزال طويلا ويجب التركيز خلال المباريات القادمة واللعب بجدية، كما قدم شكره لجميع الجماهير القدساوية التي وجدت في المدرجات من أجل دعم الفريق.

من جانبها، كرمت لجنة المسؤولية الاجتماعية بنادي القادسية مسؤولة مدرج العائلات مشاعل الدوسري لجهودها في تنظيم قسم العوائل خلال الموسم المنصرم، كما تم تكريم البطلة الرياضية من ذوي الهمم لجين الثقفي، وذلك لمشاركاتها الرياضية المختلفة. وجاء التكريم بين شوطي مباراة القادسية والتقدم، إذ قدم رئيس النادي مساعد الزامل درعا تذكارية لكل منهما، بحضور أعضاء مجلس الإدارة فيصل النغيمش ونايف آل صاحب والمشرف العام على المسؤولية الاجتماعية بدر الرجيب.