شكرا لقرائتكم خبر عن كنو.. «ما في منو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99​

يوماً بعد يوم يثبت النجم الدولي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو بأنه أحد أهم وأميز الصفقات المحلية التي أبرمها «الزعيم» في السنوات الماضية الأخيرة، كون اللاعب من مباراة إلى أخرى يقدم نفسه بالصورة المميزة التي تجعله يستحق الوجود في مقدمة التشكيلة الأساسية التي يدخل بها أي مدرب.

كنو الذي كان حديث الشارع الرياضي قبل انتقاله إلى صفوف «الزعيم» وسط منافسة شرسة بين الأندية الـ4 الكبار التي كانت لديها الرغبة في ضمه قادماً من صفوف فريق الاتفاق، إلا أن إدارة «وجه السعد» الأمير نواف بن سعد قدمت «جوهرة ثمينة» لعشاق الزعيم بعد أن وقع معه لمدة 5 مواسم، تحديداً يوم (الثلاثاء) الموافق 4 يوليو 2017. ومنذ ارتدائه قميص الهلال وكنو يقدم كل ما يملكه من إمكانات فنية عالية تخدم الكتيبة الزرقاء، إلى أن وصل إلى صفوف المنتخب السعودي الأول.

ليلة مواجهة أمس الأول خلال ذهاب دور الربع نهائي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للأندية، عندما استضاف فريق الاتحاد نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، كان كنو قدم أجمل مستوى في خط وسط، قاطعاً «الماء والكهرباء» عن أبرز لاعبي «العميد» القائد التشيلي كارلوس فيلانويفا، إضافة إلى مساهمته في تمرير الكرات البينية والعرضية والطولية لزملائه اللاعبين، إلى أن تم اختياره كأفضل لاعب في مباراة الكلاسيكو.