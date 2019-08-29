شكرا لقرائتكم خبر عن سباتافورا «سر» جاهزية وتألق الفرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99

على الرغم من الانقطاع الطويل الذي طارد النجم الدولي لاعب خط وسط فريق الهلال القائد سلمان الفرج من الموسم الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به، إلا أنه عاد للملاعب الخضراء بصورة مميزة ورائعة وكأنه لم يغب طيلة تلك الفترة.

فقبل بداية منافسات الموسم الرياضي «محلياً وآسيوياً» والفرج يقدم مستويات فنية رائعة، لاقت ونالت إعجاب كافة النقاد الرياضيين، والجماهير «الشقردية» الذين طالبوا قائد فريقهم بمواصلة نفس الأداء الفني الممتع والمقنع.

هناك كلمة سر في تلك الجاهزية والتألق والتوهج مع «الزعيم»، إذ حاول الجميع معرفة الشخص الذي أعد النجم سلمان الفرج بتلك الاحترافية العالية، للاستفادة منه سواء مع المنتخب السعودي في حال استدعاه المدير الفني الجديد الفرنسي هيرفي رينارد، أو مع ناديه الهلال.

"الخليج 365" بدورها كشفت حقيقة الشخص الذي يقف «وراء الكواليس» ألا وهو مدرب اللياقة الإيطالي ماتيو سباتافورا، الذي يعمل ضمن طاقم المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، إذ جهز برنامجاً خاصاً للفرج للعمل والالتزام به، حتى يتسنى للاعب العودة إلى الملاعب بالصورة الفنية الرائعة التي ظهر بها أمام الأهلي في الآسيوية، وأبها، والاتحاد في ذهاب ربع نهائي آسيا، إذ ظفر بجائزة أفضل لاعب في مواجهة الهلال والأهلي ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.