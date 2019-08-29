شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم بـ«محيط الرعب» مسوي «العجب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99

دوما لغة الأرقام هي من تكسب وتفصل الإثارة الجدلية من خلال كافة النقاشات الرياضية ، فالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أرقامه متقاربة من خلال مبارياته التي خاضها حتى نهاية لقاء ذهاب دور الربع نهائي أمام فريق الاتحاد أمس الأول، سواء بالمواجهات التي أقيمت على أرضه أو خارجها.

إذ إن الإحصاءات الرقمية أوضحت بأن «الزعيم» على أرضه يلعب ويحقق نتائج أفضل مما هي خارج الديار، حيث خاض على ملعب استاد جامعة الملك سعود «محيط الرعب» 4 مواجهات، انتصر في 3، ولم يتعادل، وخسر واحدة، فيما أحرز لاعبوه 6 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

أما في ما يتعلق بالمواجهات خارج أرضه، فقد لعب الزعيم 5 مباريات، انتصر في مواجهتين وتعادل مثلها، وخسر واحدة، مسجلاً 8 أهداف، واستقبلت شباكه 6.

تتبقى مواجهة الإياب أمام فريق الاتحاد يوم (الثلاثاء) الموافق 17 سبتمبر، وستكون على ملعب «محيط الرعب»، فهل يواصل الزعيم سلسلة أرقامه الإيجابية على ملعبه وبين جماهيره «القوة الزرقاء» أم تكون هناك كلمة لـ«النمور».