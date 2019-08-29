شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الرومانية: رازفان ليس بـ«أمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99

جدد عدد من الصحف الرومانية انتقادهم لـ«ابن جلدتهم» المدير الفني لفريق الهلال رازفان عقب تعادل فريقه سلبياً مع الاتحاد ضمن ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا. وأوضحت الصحف أنه للمرة الثانية على التوالي يظهر الفريق بالصورة الفنية العادية جداً، إذ كانت الأولى أمام فريق أبها ضمن افتتاحية الدوري، والثانية أمس الأول أمام الاتحاد رغم أن الهلال كان قريبا جداً من تحقيق الفوز.وقالت صحف «gsp ،ziarelive ،stirilazi» : خلال مواجهة الأهلي في دور الـ16 من البطولة الآسيوية كان الفريق واللاعبون بشكل خاص مميزين سواء ذهاباً أو إياباً، لكن خلال مواجهتي أبها والاتحاد كان لاعبو الأزرق غائبين عن المستوى الفني، إضافة إلى أن تكتيك المدرب رازفان لم يظهر بتاتاً، وكأنه لأول مرة يقود فريقا.

واستغربت الصحف الرومانية سوء أداء بعض اللاعبين ومستوى الفريق ككل، مشيرة إلى أن «الزعيم»، ، يملك لاعبين على مستوى عالٍ سواء محليين أو محترفين أجانب لكنهم لم يتشربوا أداء وطريقة وتكتيك المدرب لوشيسكو بالصورة الكاملة التي تجعلهم يبرزون كل ما لديهم خلال مجريات اللقاء وطيلة الـ90 دقيقة. وتطرقت الصحف للحديث عن مواجهة الإياب أمام الاتحاد قائلة: من خلال مشاهدتنا لقمة الذهاب نجح مدرب الاتحاد سييرا في إحراج رازفان كثيراً وحتى ولو كان تكتيكه دفاعياً لكنه نجح في عدم ولوج هدف بمرماه وذلك يسهل عليه المهمة في حال أن بدأ «بطل آسيا لمرتين» بالتسجيل في الهلال، ويصعب عليه المهمة كونه سيكون مطالبا بالتعويض لإحراز هدفين على أقل تقدير.