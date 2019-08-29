شكرا لقرائتكم خبر عن كعكي لـ الخليج 365 : الأرقام تنصف سييرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكد نائب رئيس نادي الاتحاد المشرف العام على الفريق الكروي الأول أحمد كعكي في تصريح خاص لـ«الخليج 365» أن الإدارة الاتحادية تعمل مع الجهاز الفني بقيادة المدرب لويس سييرا وفق استراتيجية لإعادة هيبة الفريق الكروي الأول واعتلاء منصات البطولات، مطالباً في الوقت نفسه جماهير الفريق بمواصلة الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف، موضحاً أن الإدارة تناقش الجهاز الفني باستمرار حول بعض الملاحظات على الفريق دون وصاية أو تدخل في الشؤون الفنية التي تعتبر من صميم عمل المدرب لويس سييرا وجهازه الفني المساعد الذي يقود الفريق بنجاح، على الرغم من تراجع المستوى، وأزاح كعكي في حديثه لـ«الخليج 365» الغموض عن بعض الملفات الهامة المتعلقة بالفريق الاتحادي.

• عدد من اللاعبين الأجانب في الفريق رفضوا عروضا خارجية سواء بالإعارة أو الانتقال،

مفضلين إكمال عقودهم مع الفريق واستلام رواتبهم نهاية كل شهر،

التي تعتبر عالية للغاية، وأفضل بمراحل من جميع العروض المقدمة،

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«وبالتالي لم نستطع إنهاء هذا الملف على الرغم من أهميته».

• العمل مع الجهاز الفني يسير وفق استراتيجية ولا يخضع بأي حال من الأحوال لنتائج وقتية، ويهدف في المقام الأول لإعداد فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق البطولات ورسم الابتسامة على محيا الجماهير الاتحادية المتعطشة للذهب.

• «أغلقنا تماماً ملف اللاعبين الأجانب»، وهو قرار فني بحت، ونحن نحترم قرارات المدرب الذي يعتبر محل ثقة عند أعضاء مجلس الإدارة، والنتائج الوقتية لن تؤثر على علاقتنا مع سييرا، ولن نتخذ قرارات مستعجلة في قادم الأيام سواء ما يخص ملف اللاعبين الأجانب أو الجهاز الفني، وسنمنح الجميع فرصته كاملة قبل اتخاذ القرار النهائي، خصوصاً أن الفريق يسير بنجاح ويحقق نتائج إيجابية محلياً وعربياً وآسيويا.

• نناقش سييرا باستمرار وهو رجل يستند على لغة أرقام تنصف عمله الفني الذي يحتاج للوقت حتى تكتمل الصورة الفنية بشكل أوضح، وهذا الأمر يتطلب من الجميع إدارة وجماهير مواصلة دعم المدرب ومساندة الفريق، لتحقيق الأهداف المرجوة.

• أطالب الجماهير الاتحادية بمواصلة الدعم والمساندة فهي الوقود الحقيقي لنا وسر تفوق الفريق في كثير من المناسبات، كما أننا نقدر ونحترم جميع الآراء ووجهات النظر كونها تأتي من مدرج عاشق ومضرب للمثل في الوفاء مع ناديه.