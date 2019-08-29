شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت مساء أمس (الأربعاء) على ميدان الهجن بمحافظة الطائف، الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، تضمنت تنفيذ أشواط الإنتاج المخصصة لفئة الحقايق (بكار، قعدان) بمسافة 2 كلم.

وفازت بالشوط الأول «الواثقة» لفيصل فهد الهاجري، وحقق «مدهش» لفيصل فهد الهاجري المركز الأول بالشوط الثاني، فيما انتزعت «الظبي» لبطشان صالح اليامي المركز الأول في الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني بـ(2.52 د) في جميع الأشواط، كما حاز «الشارد» لعلي راشد المري على المركز الأول في الشوط الرابع، وحققت «ريادة» لمحمد حمد المري المركز الأول في الشوط الخامس، فيما حاز «شاهين» لعلي راشد المري المركز الأول في الشوط السادس.

وتستمر منافسات الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن، حتى الأحد القادم، وتتضمن تنفيذ 44 شوطاً في الفترة المسائية مخصصة لفئات (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل والزمول).

وتشهد هذه الأشواط مشاركة كبيرة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وخصصت لهذه المنافسات جوائز مالية قدرت بـ3.6 مليون ريال وهدايا عينية.