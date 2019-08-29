شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تجهز «داكوستا» لضمك والهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

ينخرط المدافع الاتحادي المغربي مروان داكوستا في برنامج علاجي تأهيلي خاص في فرنسا لمدة أسبوعين، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب لتمزق في عضلة الفخذ، وسيخضع للعلاج والتأهيل من أجل عودته للمشاركة مع الفريق الاتحادي أمام ضمك الجمعة 13 من سبتمبر القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والهلال في المسابقة نفسها، وسيفتقد العميد لخدمات داكوستا في مباراة الإياب أمام العهد اللبناني السبت القادم في إياب دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، كما سيغيب عن المشاركة مع منتخب بلاده الذي سيخوض مباراتين وديتين الأولى أمام بوركينا فاسو الخميس الخامس من الشهر ذاته، والثانية أمام النيجر الثلاثاء العاشر من الشهر نفسه.

وجدد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ثقته في الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا الذي يواصل حتى الآن تحقيق النتائج الإيجابية وبالأرقام في كافة البطولات المحلية والعربية والآسيوية في الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المدرب لمناقشته في بعض الأدوات الفنية، إلا أن سييرا يرى أنها الأنسب، ومن الصعب التدخل في التشكيلة أو فرض بعض الأسماء الفنية، موضحا أن فريقه يسير بشكل جيد في كافة البطولات، من خلال النتائج التي تحققت في المباريات الماضية «هدفنا المنافسة على جميع البطولات»، مبديا ثقته في الجهاز الفني بقيادة سييرا ومساعديه، لتقديم العمل الفني المناسب الذي يسهم في تحقيق الانتصارات وحصد الإنجازات في الموسم الحالي.

وأكد الحائلي أن فريقه قدم أداء قتاليا داخل المستطيل الأخضر في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ ظهر اللاعبون بروح معنوية عالية، مبينا أن فريقه لم يتقبل الخسارة بأي شكل من الأشكال وحرص على تحقيق الفوز ولم يتحقق ذلك له «سيحالف الفريق التوفيق في مباراة الإياب يوم 17 سبتمبر القادم في الرياض، ويحقق النمور الانتصار والتأهل لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية».