شكرا لقرائتكم منصور لـ محمد إبراهيم: عيب تضرب لاعيبة الزمالك والنادي عالجك في ألمانيا 3 مرات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، بأداء لاعيبة الفريق في مباراة الزمالك امام المقاصة مساءا أمس ، مشيرا إلى أن المدير الفني الصربي ميتشو ظهر ملامح ذكائه من خلال الخطط والتكتيكات.
وقال منصور في تصريحات لبرنامك الزمالك اليوم : " فريق الزمالك كانوا رجاله وأدو ما عليهم بس عيب لما يطلع واحد زي محمد ابراهيم اللي كان موجود في النادي من 3 ايام يضرب لاعيبة الزمالك بالشلاليت ويضرب فيهم ويتخانق مع الحكم ، وانا بقوله عيب ده الزمالك عالجك 3 مرات في ألمانيا "
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