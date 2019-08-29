تعرف على منافسات المنتخبات المصرية بدورة الالعاب الافريقية بالمغرب اليوم...

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جدة - عمرو شويل
تنافس المنتخبات المصرية فى منافسات دورة الالعاب الافريقية المقامة بالمغرب و التى تستمر حتى 31 أغسطس الجارى .
ويخوض اليوم منتخبات كلا من القوس والسهم ، حيث يلعب يوسف طلبة ، و شريف محمد ، وبهاء الدين على ، وفى التنس يخوض محمد صفوت منافسات نهائى فردى الرجال امام منافسه لاعب المغرب .
على أن تستكمل المنتخبات منافسات ألعاب القوى ، و الريشة الطائرة فى منافسات الفردى رجال و سيدات ، و زوجى رجال و سيدات ، و المختلط فى النهائى والملاكمة والكانوى والكياك والسلاح ، والجمباز واليد ، و الرماية ، و تنس الطاولة ،و المصارعة .
وعلى مستوى الكرة الطائرة يخوض المنتخب المصرى مباراته امام المغرب فى رابع مواجهاته بالبطولة حيث سبق وألتقى مع الجزائر والرأس الأخضر و كذلك الكاميرون .
يذكر أن مصر تتصدر جدول ترتيب الدول المشاركة برصيد 147 ميدالية متنوعة حتى الان مقسمة إلى 45 ذهبية و 64 فضية ، و 48 برونزية .
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