شكرا لقرائتكم الداخلية يواجه السكة الحديد وديا استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفني للفريق، نظيره نادي السكة الحديد اليوم الخميس في إطار استعدادات الداخلية لانطلاق الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية في تصريحات صحفية أنه سيعمل على تثبيت تشكيل الفريق بدءاً من مباراة السكة الحديد، بعد أن خاض الداخلية أكثر من مباراة خلال أغسطس الجاري كان أخرها مباراة فاركو أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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ويحصل لاعبو الداخلية على راحة سلبية لمدة 24 ساعة الجمعة المقبلة قبل أن يعود للتدريبات السبت استعداداً لوديات سبتمبر.