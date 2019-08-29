شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة بتوفير طاقم تحكيم اجنبي لمباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري، مشددا انه لن يقبل بحام مصريين للمباراة القادمة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" : انا اتفقت مع محمد مصليحى رئيس نادي الاتحاد السكندري وهو متفق معايا تماما بوجود حكام اجانب للمبارة القادمة ، وبعد اختيار محمد معروف النهردة لا يمكن نقبل بحكام مصريين