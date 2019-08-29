شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فريخة يمثل السلة فى عمومية الاتحاد الدولى بالصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد اليوم الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا " والتى تقام على مدار يومان بالصين، حيث تستكمل الجلسة غدا .
ويحضر الجمعية العمومية ممثلا عن مصر مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد ، و محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد ، و عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى.
وكان أبو فريخة قد شهد فعاليات مهرجان براعم كرة السلة ، و الذى أقيم فى بورسعيد الأسبوع الماضى.
يذكر أن منتخبى الرجال و السيدات 3x3 توج بفضيتى دورة الألعاب الافريقية التى تقام بالمغرب.
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