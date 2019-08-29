شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إلغاء دورة الترضية فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة خلال اجتماعه الذى أقيم خلال الساعات الأخيرة، إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18-2019. كان اتحاد الكرة أعلن منذ قليل تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام خلفا لسمير عثمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر إلغاء دورة الترضية فى القسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.