شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتلقى عرضا لمواجهة البرازيل وديا.. واتحاد الكرة يؤجل قراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة، فى إجتماعه الذى عقد خلال الساعات الأخيرة، تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بآداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
ويبحث اتحاد الكرة عن مدرب وطنى لقيادة المنتخب الوطنى خلفا لخافير اجيرى، ويفاضل اتحاد الكرة بين أكثر من إسم أهمهم حسن شحاتة وحسام البدرى وايهاب جلال وطلعت يوسف وغيرهم.
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