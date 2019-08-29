شكرا لقرائتكم خبر عن كعكي لـ "الخليج 365": الأرقام تنصف سييرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكد نائب رئيس نادي الاتحاد المشرف العام على الفريق الكروي الأول أحمد كعكي في تصريح خاص لـ«الخليج 365» أن الإدارة الاتحادية تعمل مع الجهاز الفني بقيادة المدرب لويس سييرا وفق استراتيجية لإعادة هيبة الفريق الكروي الأول واعتلاء منصات البطولات، مطالباً في الوقت نفسه جماهير الفريق بمواصلة الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف، موضحاً أن الإدارة تناقش الجهاز الفني باستمرار حول بعض الملاحظات على الفريق دون وصاية أو تدخل في الشؤون الفنية التي تعتبر من صميم عمل المدرب لويس سييرا وجهازه الفني المساعد الذي يقود الفريق بنجاح، على الرغم من تراجع المستوى، وأزاح كعكي في حديثه لـ«الخليج 365» الغموض عن بعض الملفات الهامة المتعلقة بالفريق الاتحادي.

• عدد من اللاعبين الأجانب في الفريق رفضوا عروضا خارجية سواء بالإعارة أو الانتقال، مفضلين إكمال عقودهم مع الفريق واستلام رواتبهم نهاية كل شهر، التي تعتبر عالية للغاية، وأفضل بمراحل من جميع العروض المقدمة، «وبالتالي لم نستطع إنهاء هذا الملف على الرغم من أهميته».