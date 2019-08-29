شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد عبدالله يوجه رسائل للنصراويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) @falahsport وجه لاعب النصر ماجد عبدالله والمنتخب السعودي السابق رسائل لمدرب فريقه البرتغالي «روي فيتوريا» انتقد فيها التنظيم الدفاعي مطالباً بتصحيح الأخطاء في المواجهات القادمة، ونصح ماجد عبدالله لاعبي خط الدفاع بالتركيز ومساعدة الجهاز الفني من خلال تطبيق التعليمات على المستطيل الأخظر، مختتماً حديثه بتوجيه رسالة خاصة للاعب الفريق الأول فهد الجميعة قال فيها: " تقدم مجهود كبير خارج منطقة الجزاء وهذا تشكر عليه، ولكن هذا الجهد جسدي ومنطقة الـ18 تحتاج إلى جهد ذهني وهدوء لتتمكن من إنهاء الكرة بشكل صحيح، لذلك أنصحك بالعمل بشكل أكبر والتركيز على الحضور الذهني والهدوء حتى تتوج جهودك بنتيجة سعيدة.

وجه لاعب النصر ماجد عبدالله والمنتخب السعودي السابق رسائل لمدرب فريقه البرتغالي «روي فيتوريا» انتقد فيها التنظيم الدفاعي مطالباً بتصحيح الأخطاء في المواجهات القادمة، ونصح ماجد عبدالله لاعبي خط الدفاع بالتركيز ومساعدة الجهاز الفني من خلال تطبيق التعليمات على المستطيل الأخظر، مختتماً حديثه بتوجيه رسالة خاصة للاعب الفريق الأول فهد الجميعة قال فيها: " تقدم مجهود كبير خارج منطقة الجزاء وهذا تشكر عليه، ولكن هذا الجهد جسدي ومنطقة الـ18 تحتاج إلى جهد ذهني وهدوء لتتمكن من إنهاء الكرة بشكل صحيح، لذلك أنصحك بالعمل بشكل أكبر والتركيز على الحضور الذهني والهدوء حتى تتوج جهودك بنتيجة سعيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجد عبدالله يوجه رسائل للنصراويين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.