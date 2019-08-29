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إيسكو ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد

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محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 16:02

إنضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني إيسكو الى قائمة المصابين في النادي الملكي اثر تعرضه لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن الفريق اليوم (الأربعاء).


وأفاد النادي في بيان أنه "بعد الفحوص التي أجريت من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ".

ولم يحدد ريال مدة غياب لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار "تقييم حاله". في المقابل، أشارت صحيفة "آس" الاسبانية ان مدة غياب "هذا النوع من الاصابة تتراوح عادة من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع".

ويعاني ريال مدريد من إصابات عدة في صفوفه، فهو يفتقد جهود الوافد الجديد البلجيكي إدين هازار (الفخذ الايسر)، والكولومبي خاميس رودريغيز الذي أصيب في ربلة الساق، وابراهيم دياز ورودريغو، كما يغيب جناحه ماركو أسنسيو الذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لأشهر، والجناح الأيسر الفرنسي فرلان مندي القادم مطلع الموسم من ليون والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.


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