شكرا لقرائتكم قرعة دوري الأبطال: قطبا مدريد ودورتموند التهديد الأكبر للأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موناكو - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 15:48

تسحب غداً (الخميس) في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بوروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".



ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، الى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية التي لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة الأربعاء في إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر "مجموعة الموت".

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وقد يقع مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا في المجموعة ذاتها مع ريال أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد الذي التقاه بطل إيطاليا الموسم الماضي في ثمن النهائي وانتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة 2-صفر على أرضه، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصنفت الأندية استنادا الى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحاد المحلية.

وتنضم الى الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات استنادا الى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولا الى الدور الفاصل الذي تأهل عنه ا دينامو زغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

وتبقى ثلاث بطاقات تحسم عندما يتواجه أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل الى نصف نهائي الموسم الماضي، مع أبويل نيقوسيا القبرصي (تعادلا ذهابا صفر-صفر)، وكلوب بروج البلجيكي مع لاسك لينتس النمسوي (1-صفر ذهابا)، وسلافيا براغ التشيكي مع كلوج الروماني (1-صفر).