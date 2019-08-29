شكرا لقرائتكم فان دايك يزاحم ميسي ورونالدو على عرش "أفضل لاعب في أوروبا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موناكو - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 15:46

يأمل المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في أن يكون لقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه الموسم الماضي مع فريقه ليفربول الإنكليزي، كافيا له من أجل التفوق على العملاقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في السباق على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في القارة العجوز.



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وسيعلن الاتحاد القاري (ويفا) اسم اللاعب الذي سيخلف الكرواتي لوكا مودريتش في موناكو على هامش سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدربا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الفائت، إضافة الى 55 صحافيا، هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة.

واستحق فان دايك (28 عاما) أن يكون اسمه في اللائحة النهائية للمرشحين، إذ أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، واختير أفضل لاعب في الدوري الانكليزي حيث أصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشيلسي عام 2005.

كما أحرز الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الاوروبية.