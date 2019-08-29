شكرا لقرائتكم الخلافات تؤجل إعلان اسم المدرب الجديد للمنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 13 ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 15:17

خلافات حادة بين أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة لاختيار اسم المدير الفني الجديد لمنتخب"الفراعنة"، إذ يصر البعض على عودة المخضرم حسن شحاتة، فيما يرى آخرون ضرورة منح الفرصة لحسام البدري أو أحمد حسام "ميدو" أو إيهاب جلال، وسط استياء جماهيري كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لاستبعاد حسام حسن الذي حقق نجاحا كبيرا مع المنتخب الأردني وعدد من الأندية المصرية.



بدروه، رفض المتحدث باسم الاتحاد المصري أسامة إسماعيل تحديد موعد لإعلان اسم المدرب الذي سيخلف المكسيكي المقال غافيير أخيري، مشيرا إلى أن الرئيس الموقت للاتحاد عمرو الجنايني أعلن عن ترشيح ستة أو سبعة مدربين وطنيين لاختيار أحدهم لقيادة المنتخب المصري.

وكشف إسماعيل عن احتمال تأجيل موعد انطلاق الدوري المحلي المقرر في 19 سبتمبر المقبل وفقا لارتباطات الأندية والمنتخب المصري في البطولات القارية والعربية، مؤكدا تغيير موعد مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في 18 من الشهر المقبل لانشغال الفريقين بمواجهات في دوي الأبطال الإفريقي.

من جانب آخر، سيؤجل مجلس إدارة الأهلي رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في عدم حال تلقيه عرضا مناسبا، إذ بات هناك صعوبة في تسويقه خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد اكتمال قوائم الأندية الخليجية والأوروبية، وهاجمت جماهير الفريق "الأحمر" اللاعب خلال مباراة فريق "أطلع برة" الجنوب سوداني الأخيرة التي غاب عنها وطالبت برحيله لسوء أدائه.