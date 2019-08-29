4 فرق تبحث عن الفرحة الأولى في الدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني الرياض

تبحث 4 فرق عن الفرحة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم في انطلاقة الجولة الثانية للبطولة اليوم، عندما يلتقي العدالة وضمك على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والفيحاء مع الحزم في المجمعة.

العدالة وضمك

يسعى العدالة الذي قدم مستوى كبيرا أمام الأهلي وخرج بتعادل ثمين في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، أن يسجل انتصاره الأول في لقاء اليوم الذي يستضيفه أمام ضمك الذي خسر بهدفين أمام النصر، ويطمح هو الآخر في تقديم نفسه بصورة مختلفة.

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والتقى الفريقان كثيرا في دوري الأولى قبل أن يصعدا إلى بطولة الشهرة والملايين، وسيكون اللقاء مواجهة عربية بين مدرب العدالة أسكندر القصري، ومدرب ضمك محمد الكوكي.

الفيحاء والحزم

سيكون التكافؤ عنوانا لمباراة الفيحاء وضيفه الحزم، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط بواقع نقطة لكل منهما، حيث تعادل الفيحاء مع الفيصلي بدون أهداف، فيما تعادل الحزم مع التعاون بهدف لمثله.

تقابل الفريقان ضمن نفس البطولة مرتين كان التعادل الإيجابي حاضرا في الأولى بهدف لمثله، فيما فاز الفيحاء في اللقاء الثاني بهدف دون مقابل، وفي دوري الدرجة الأولى تقابل الفريقان في ثماني مواجهات، فاز الفيحاء في ثلاث مواجهات، وفاز الحزم في ثلاث مواجهات، وحضر التعادل مرتين.

أكبر نتيجة فاز بها الفيحاء كانت 2-1، فيما أكبر نتيجة فاز بها الحزم 3-2.