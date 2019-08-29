كويلا يحدد موقفه من الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يحدد محترف فلامنجو البرازيلي اللاعب الكولومبي جوستافو كويلا اليوم موقفه النهائي من قبول عرض الهلال من عدمه قبل إغلاق الانتقالات الصيفية في الـ31 من أغسطس الحالي، بعد أن دخل اللاعب في صراع ذاتي بين عرض نادي بولونيا الإيطالي والانتقال لأوروبا وعرض نادي الهلال الذي يعد الأعلى ماليا.

وقدم الهلال السعودي عرضا مغريا لشراء بطاقة اللاعب الدولية من ناديه فلامنجو الذي يمتد عقده معه حتى نهاية 30 مايو 2022.

من ناحية ثانية بدأ الفريق الكروي الأول أمس تحضيراته لمواجهة الرائد بعد غد في إطار الجولة الثانية لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واشتمل التدريب على بعض الحالات الاستشفائية لبعض لاعبيه بعد خوضهم لقاء الاتحاد الثلاثاء في ذهاب دور الـ8 لمنافسات دوري أبطال آسيا، والذي أسفر عن التعادل دون أهداف. وينتظر أن يزج مدرب الهلال بأمين كردي في لقاء الرائد منذ البداية دون إحداث تبديلات كبيرة على خارطة الفريق بحسب العناصر التي شاركت في لقاء الاتحاد الماضي.