6 آلاف مكافأة الفوز للاعبي الطائرة خارجيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خلال اجتماعه أمس في الرياض، برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين آلية صرف مكافأت للاعبي المنتخبات في المشاركات الخارجية. وتقرر أن يمنح مبلغ 6 آلاف ريال لكل لاعب في المنتخب الأول، و5 آلاف ريال للاعبي منتخب تحت 23 سنة، و4 آلاف ريال للاعبي منتخبي الشباب والناشئين، والموافقة على صرف مكافآت للإداريين ومساعدي المدربين وأخصائيي العلاج الطبيعي الوطنيين المتعاونين مع المنتخبات، إذ تم تحديد آلية ترتيب الفرق لجميع المسابقات بحيث تكون أولوية الترتيب حسب الأكثر فوزا استنادا لقرارات الاتحاديين الدولي والآسيوي للعبة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد إقامة تجمعات لمنتخبات الناشئين من مواليد 2004 في بعض مدن المملكة، وصرف مكافآت للحكام الذين يكلفون بإدارة نهائيات البطولات الآسيوية أو العربية أو الخليجية، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لبداية الموسم الرياضي الجديد، وتجهيز المتطلبات الخاصة بالمباريات لجميع المسابقات.