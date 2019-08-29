42 % من المراهقين يمارسون الرياضة مرة واحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت سفيرة السلام للطفولة والنشء، الأميرة دعاء بنت محمد، عبر حسابها على تويتر، استبيانا حول معدل ممارسة المراهقين للرياضات المختلفة في الأسبوع.

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و تباينت الآراء وردود الأفعال لأكثر من 2500 متفاعل، فذهبت النسبة الأكبر من الآراء إلى ممارسة الرياضة مرة واحدة في الأسبوع بنسبة تصل إلى 42%، الأمر الذي يبين مدى خطورة هذا الوضع، حيث إن المعدل الصحي لممارسة المراهقين للرياضات المختلفة هو 60 دقيقة يوميا.

وفي المقابل أظهر الاستبيان أن 28% يمارسون الرياضة بشكل يومي، في حين بلغت نسبة الممارسين للرياضة ثلاث مرات في الأسبوع 20%، وكانت النسبة الأقل لممارسة الرياضة هي لمرتين في الأسبوع بنسبة 10%.

من جهتها ناشدت الأميرة دعاء الأمهات والآباء على ضرورة تشجيع أبنائهم على اتباع أنماط الحياة الصحية، وتخصيص وقت لممارسة الرياضة، والتي من شأنها العمل على تخفيض الدهون الثلاثية والكوليسترول وتحسين المزاج.