شكرا لقرائتكم طارق يحيى لـ "محمد إبراهيم" : قلبت مقصاوى فى أسبوع؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك انفعال محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة فى المباراة التى جمعت الأبيض والفريق الفيومى ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

قال طارق يحيى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" لا أريد أن أكون قاسيا على محمد إبراهيم، مش معقول تكون قلبت مقصاوي في أسبوع، ده أنت كنت في الزمالك وكابتن".

ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الإسماعيلية.

Advertisements

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .

وصعد الزمالك إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.