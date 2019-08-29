شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يتهم منتقدى الزمالك بتلك الجرائم الثلاث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك منتقدى إدارة الفريق الأبيض بالكيل بمكيالين وعدم المساواة.

قال أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" جروس عقده انتهى قالوا أقيل الأهلي أقال مدربه ولم يتحدث أحد".

Advertisements

تابع: "قبل ما نعلن اسم ميتشو كان في ضغط علينا وبيقولوا بنختار بعشوائية ، الأهلى لم يعلن حتى ألان إسم مدربه ويقولون دهاء وحكمة منهم، الموضوع بقى دمه ثقيل".

وصعد الزمالك إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.