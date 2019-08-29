شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : الزمالك له ركلتى جزاء لم تحتسب وميدو جابر يستحق الطرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.

قال عبد العزيز مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، على قناة "المحور"،إن الفريق لم يصل بعد إلى قمة مستواه، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا حيث يعتبر الفريق في بداية موسم.

أضاف عبد العزيز :" ميتشو المدير الفني للزمالك، طالب اللاعبين باللعب على الفوز فقط لا غير، بغض النظر عن الأداء والمتعة، من أجل حسم بطاقة الصعود".

اختتم :" الزمالك كان يستحق ركلتي جزاء خلال مجريات المباراة، مشيرًا إلى أن ميدو جابر كان يستحق الطرد.

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ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الإسماعيلية.

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .

وصعد الزمالك إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب..