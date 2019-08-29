شكرا لقرائتكم وكيل معروف يوسف: اللاعب تلقى 3 عروض من داخل وخارج مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك، إنه تلقى 3 عروض من داخل وخارج مصر لضم معروف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. Advertisements وقال فرحات خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم مع كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "معروف يوسف مطلوب في المصري البورسعيدى والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي". وأضاف: " اللاعب كان يتمنى العودة واللعب للزمالك وبعد عدم تحقق ذلك يفضل الآن اللعب للمصري البورسعيدي لوجود ايهاب جلال على رأس القيادة الفنية له وسيتم حسم الأمور خلال 48 ساعة".

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