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شكرا لقرائتكم كهربا يحتفل بتأهل الزمالك لنصف نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي على الاحتفال بفوز الفريق الأبيض على مصر المقاصة بهدف دون رد والتأهل لنصف نهائى كأس مصر.
ونشر كهربا صورة لعبد الله جمعة عبر "ستورى انستجرام" خلال احتفاله بالهدف الذى سجله فى شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر المقاصة.
ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية .
وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور الـ8 بنتيجة 3 - 1 .
كهربا
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