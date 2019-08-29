شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة رجال يواجه المغرب في عقر داره بدورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الخميس ، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره المغربى فى إطار ثالث لقاءاته بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب .

خسر منتخب رجال الكرة الطائرة أمام نظيره الجزائرى بنتيجة 3 /0 فى ثالث لقاءاته أمس الثلاثاء بعدما حصل على راحة الأثنين ، بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية والخسارة من الكاميرون بنفس النتيجة الأحد.

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وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى ومصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" .