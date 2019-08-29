شكرا لقرائتكم وادى دجلة يعلن التعاقد رسميًا مع المغربى عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادى وادى دجلة عن التعاقد رسميًا مع المغربى عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 250 ألف دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وكان عبد الكبير عن باقى مستحقاته المالية لدى فريقه المغربى، من أجل خوض تجربة جديدة مع وادى دجلة، بداية من الموسم الكروى الجديد.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.