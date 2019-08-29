شكرا لقرائتكم اليوم.. اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الاولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الخميس إجراء إختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الاولى منطقة القاهرة بجهاز الرياضة العسكرى ، وذلك للحكام المساعدين فى تمام السابعة مساءاً . وأقيمت أمس الاربعاء اختبارات حكام الساحة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى تمام السابعة مساءاً . Advertisements بينما تقام اختبارات الفيديو تيست والاوفسايت تيست بمقر لجنة حكام القاهرة بسراى القبة غداً الجمعة فى تمام الثانية ظهراً لحكام الساحة والرابعة عصراً للحكام المساعدين لحكام الساحة تحت إشراف توفيق السيد رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الاولى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.