شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: سيسيه وأحمد رفعت لن يلعبان أمام الزمالك بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك أن أحمد رفعت ورزاق سيسيه لاعبا الاتحاد السكندرى لن يشاركا أمام الفريق الأبيض بمباراة كأس مصر.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" أحمد رفعت وسيسيه مش هيلعبوا قدامنا في مباراة الكأس".

ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الإسماعيلية.

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وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .

وصعد الزمالك إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب..