شكرا لقرائتكم انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة السلة في الصين بمشاركة مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنعقد اليوم الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا " والتى تقام على مدار يومان بالصين، حيث تستكمل الجلسة غدا .

ويحضر الجمعية العمومية ممثلا عن مصر مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد ، و محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد ، و عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى.

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وكان أبو فريخة قد شهد فعاليات مهرجان براعم كرة السلة ، و الذى أقيم فى بورسعيد الأسبوع الماضى.

يذكر أن منتخبى الرجال و السيدات 3x3 توج بفضيتى دورة الألعاب الافريقية التى تقام بالمغرب.