فيدرر الى الدور الثالث من فلاشينغ ميدوز رغم خسارته مجموعة

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بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالث عالميًا الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى، رغم خسارته المجموعة الاولى امام البوسني دامير دزومور الاربعاء قبل أن يفوز بنتيجة 3-6، 6-2، 6-3 و6-4.

وأسوة بلقاء الدور الاول أمام الهندي المغمور سوميت ناغال، خسر حامل لقب 20 بطولة كبرى (رقم قياسي) مجموعة اولى ارتكب خلالها 17 خطأ مباشرًا، قبل أن يجد ايقاعه بدءًا من الثانية امام المصنف 99 عالميًا.

وتمكن حامل لقب "فلاشينغ ميدوز" في خمس مناسبات (2004-2008) من كسر ارسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الثانية ليتقدم 2-0 قبل أن يحسمها لصالحه بعد خطأ مزدوج لدزومور.

ومع تحسن الارسال، أمضى فيدرر (38 عامًا) قدمًا وحقق الفوز في غضون ساعتين و22 دقيقة.

وقال فيدرر الذي خرج من الدور الـ16 العام الفائت في نيويورك على يد الاسترالي جون ميلمان: "إنها أشبه بالمباراة الاخرى، حاولت ان ارتكب أخطاء أقل وأن أكون أكثر شراسة. أعتقد أنني أحتاج لبعض الوقت."

وتابع وصيف بطولة ويمبلدون "تمكنت من تحسين ارسالي بعد مجموعة اولى سيئة، تمكنت من ايجاد ايقاعي. قلت لنفسي أنه يجب أن أصمد والا اخسر شوط ارسالي وهذا ما شكل فارقًا كبيرًا."

ويلتقي فيدرر تاليًا مع الفائز بين الفرنسي لوكا بوي (مصنف 25) والبريطاني دانيال ايفانز (مصنف 58).

وأقيم اللقاء تحت سقف مغلق متحرك في ملعب "آرثر آش" إثر تهاطل الامطار في مدينة نيويورك منذ ساعات الصباح، كما وأقيمت المباريات المقررة على ملعب "لويس أرمسترونغ" المغلق بشكل طبيعي. فيما لم تلعب أي من المباريات الاخرى على الملاعب المتبقية بسبب الامطار.

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وبلغ الياباني كي نيشيكوري المصنف سابعا الدور الثالث بعد فوز صعب على الاميركي برادلي كلان 6-2، 4-6، 6-3، 7-5.

واحتاج وصيف بطل "فلاشينغ ميدوز" لعام 2014 (خسر في النهائي امام الكرواتي مارين تشيليتش) خمس فرص لحسم المواجهة قبل أن ينهيها لصالحه أمام المصنف 108 عالميًا.

وقال الياباني الذي كاد يهدر تقدمًا بخمسة اشواط لواحد في المجموعة الاخيرة، بعد اللقاء "كنت أعلم أنها (المباراة) ستكون صعبة لأنه يملك ارسالا جيدًا وقد أثبت ذلك اليوم".

وتابع صاحب الـ29 عامًا: "فقدت التركيز بعض الشيء. بعد التقدم 5-1، كنت أرسل للمباراة عند 5-2 وبدأ اللعب بطريقة أفضل مني. أنا سعيد بالفوز طبعًا، لقد كانت مباراة جيدة وأتطلع قدمًا للمقبلة".

هذا ويلتقي الفائز بـ12 لقبًا في مسيرته الاحترافية في الدور المقبل مع الفائز بين التشيلي كريستيان غارين (مصنف 31) والاسترالي اليكس دي مينور.

ولدى السيدات، بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة عالميًا الدور الثالث بتغلبها على الجورجية مريم بولكفادزه 6-1 و6-4.

وقالت وصيفة بطولة "فلاشينغ ميدوز" عام 2016 (خسرت في النهائي أمام الالمانية انجيليك كيربر) بعد حسمها اللقاء في غضون 66 دقيقة أن "الاداء كان صلبًا، لم أحتج لأقدم أفضل مستوياتي اليوم."

وتلتقي بليشكوفا (27 عامًا) التي تطمح للارتقاء الى صدارة التصنيف العالمي في حال فوزها باللقب، مع الفائزة بين التونسية أنس جابر (مصنفة 62) والبيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش (مصنفة 46).