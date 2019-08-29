ليكرز يحقق بشأن مزاعم تعنيف كازنس لصديقته السابقة

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فتح نادي لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة تحقيقا بشأن مزاعم تشير إلى ان لاعبه المصاب ديماركوس كازنس وجه تهديدات عنيفة لصديقته السابقة في شريط صوتي مسرب.

ومن المحتمل أن يواجه كازنس (29 عاما) إجراءات تأديبية بعد ظهور التسجيل الذي نشره الموقع الالكتروني "تي أم زي".

وفي التسجيل، يهدد رجل عرّفت عنه صديقته السابقة كريستي ويست على انه كازنس، هذه الاخيرة بعدما رفضت السماح لابنهما حضور حفل زفافه في أتلانتا الاسبوع الماضي.

وقال الرجل الذي تم التعرف على انه كازنس "سأطلب منك ذلك للمرة الاخيرة قبل أن أصعّد الامور"، وتابع "هل بامكاني أن احصل على ابني، من فضلك؟".

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وعندما رفضت ويست تلبية الطلب، هددها الرجل بانه "سأحرص على وضع رصاصك في رأسك".

واشار موقع "تي أم زي" الى أن كازنس أدلى بافادته امام قسم شرطة موبايل في ألاباما الذي لم يستجب فورا لطلب تأكيد الشكوى المقدمة ضد لاعب ليكرز الجديد.

في المقابل، نشر فريق ليكرز بيانا مستقلا الثلاثاء حذر فيه أنه سيتعامل مع هذه المزاعم بـ "جدية".

وقال "نحن على دراية بالادعاء المتعلق بكازنس، وبالطبع، نأخذه على محمل الجد"، مشيرا الى "أننا في مرحلة جمع المعلومات وسنتحفظ عن الادلاء بالمزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

وكان كازنس تعرض لتمزق في رباط الركبة اليسرى خلال حصة تمرينية قد يبعده عن الموسم الجديد بأكمله، علما أنه انتقل الى صفوف ليكرز في تموز/يوليو الماضي قادما من غولدن ستايت ووريرز لمدة عام.

