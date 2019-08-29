شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين فى القائمة الأولي لمنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أرسل نادي منتخب السويس القائمة الأولي له للموسم الجديد بالقسم الثاني بها عشرة لاعبين من قوام الموسم الماضي وهم حسام عبد الخالق و نادر عاطف حراس مرمي و يوسف محمد و محمد هيكل و مصطفي حافظ و علي حسين و عماره نيمار و محمود عقل و حسن الشاذلي و عبد الغفار عبوده فيما استغني عن عشرة لاعبين دفعه واحده أبرزهم صالح موسي و ايهاب المصري .
كان الفريق قد أبرم 18 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بأختيار ميمي عبد الرازق المدير الفني و سيستكمل قائمته الثانيه خلال ايام قليله قبل انطلاق معسكره المغلق بالقاهره
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