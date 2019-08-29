شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، صالح جمعة لاعب الفريق بإحالة أوراقه لدكة الاحتياطي بسبب ما تردد مؤخراً عن تجاوزات اللاعب وخروجه عن النص فيما يتعلق بالسهر وعدم الإلتزام وهو ما كان سبباً في عدم الاعتماد على اللاعب في فترات سابقة قبل أن يلتزم فترة ويُشارك مع الفريق ويُصبح من أهم عناصره .

وعلم ”الخليج 365” أن عبد الحفيظ تحدث مع جمعة مؤخراً ونصحه بالإلتزام خاصة وأن الفترة المقبلة لا تحتاج أي تهاون أو خروج عن النص ولابد من إلتزام جميع اللاعبين في ظل حالة التغييرات التى يشهدها الفريق والتعاقد مع جهاز فني جديد سيتم الإعلان عنه في غضون الساعات المقبلة ، كما أن الفريق بات يضم لاعبين أصحاب قدرات فنية عالية قد تلعب على حساب صالح جمعة أمثال محمد مجدي قفشة المُنضم للفريق من بيراميدز مؤخراً.